В Японии из-за тайфуна отменили более 160 рейсов

В аэропортах Японии из-за приближения тайфуна «Шаньшань» отменили 162 авиарейса, сообщает телеканал NHK. Железнодорожные компании также частично приостановили движение на линиях в Чибе, Сайтаме, Токио, Канагаве, Сидзуоке. Сотрудники призывают граждан уточнять информацию о движении поездов на сайтах компаний.



По данным национального метеорологического управления страны, в префектуре Тиба уже более 100 тыс. человек получили рекомендацию об эвакуации. Власти просят жителей подготовить дома к непогоде и проверить по карте, не попадает ли их дом в опасную зону. Ожидается, что тайфун достигнет пика и приблизится к районам Канто и Тохоку, которые находятся рядом с Токио, в ночь на 9 августа.

В конце июля в Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали более 200 человек, 27 пропали без вести, были отменены более 300 авиарейсов. Природное явление спровоцировало оползни и наводнения, которые на долгое время парализовали транспортное сообщение и приостановили работы на крупных автомобильных заводах.