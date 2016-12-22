ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,46 64,13 EUR Нал. 75,76 74,33 USD Бирж. 64,81 +1,32 EUR Бирж. 75,11 +1,46 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6485,60 -648,10 IMOEX 2287,66 -1,06% RTSI 1111,91 -3,07% Brent 74,00 -0,42% DJIA 25628,91 +0,50% Nasdaq 7883,66 +0,31%
В Японии из-за тайфуна отменили более 160 рейсов
Лента новостей
Российские авиакомпании обяжут ставить на свои самолеты систему ГЛОНАСС 16:08, Политика Тимошенко вновь возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины 16:06, Политика Премьер Эстонии призвал не искать выпущенную по ошибке ракету НАТО 16:04, Политика Курс доллара превысил 65 руб. впервые с апреля 16:00, Финансы Toyota отозвала в России более 20 тыс. машин из-за подушек безопасности 15:55, Бизнес Минюст внес объединение футбольных болельщиков в список запрещенных НКО 15:53, Общество Штраф за нарушение правил перехода ж/д путей предложили повысить в 20 раз 15:53, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 15:52, РБК и Schneider Electric Саудовский принц ​вложил $250 млн в Snapchat 15:45, Бизнес Савченко потребовала от Генпрокуратуры Украины гривну за моральный ущерб 15:43, Политика В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за родов пассажирки 15:29, Общество Актер фильмов «Такси» рассказал о причине драки в московском баре 15:22, Общество На Крымском мосту ограничили движение из-за ДТП 15:13, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 15:12, РБК и Сбербанк Дзюба пропустит первый матч «Зенита» в еврокубках 15:08, Спорт СК возбудил дело после смерти ребенка из-за отказа в госпитализации 15:07, Общество ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России 15:05, Технологии и медиа Ассоциация зимних олимпийских видов спорта проиграла суд ВТБ на ₽3,9 млрд 15:01, Бизнес Новостройки с пентхаусами: откуда будут смотреть на Москву миллионеры 15:01, Недвижимость Саудовская Аравия объявила о прекращении закупок зерна в Канаде 14:43, Политика В Белоруссии задержали журналистов сайта о недвижимости по «делу БелТА» 14:29, Общество 7 лучших приложений для путешествий 14:25, РБК Стиль и ASUS Opera добавит криптовалютный кошелек в десктопную версию браузера 14:25, Крипто Энтомофагия: как насекомые стали «новым источником питания» 14:21, Стиль В Японии из-за тайфуна отменили более 160 рейсов 14:19, Общество Илон Маск анонсировал крупнейший выкуп Tesla: зачем покупать акции 14:18, Quote Венесуэльский оппозиционер признался в подготовке покушения на Мадуро 14:15, Политика Котировки Сбербанка упали до минимума с апреля на угрозе новых санкций 14:14, Финансы
В Японии из-за тайфуна отменили более 160 рейсов
Общество, 14:19
0
В Японии из-за тайфуна отменили более 160 рейсов

В аэропортах Японии из-за приближения тайфуна «Шаньшань» отменили 162 авиарейса, сообщает телеканал NHK. Железнодорожные компании также частично приостановили движение на линиях в Чибе, Сайтаме, Токио, Канагаве, Сидзуоке. Сотрудники призывают граждан уточнять информацию о движении поездов на сайтах компаний.

По данным национального метеорологического управления страны, в префектуре Тиба уже более 100 тыс. человек получили рекомендацию об эвакуации. Власти просят жителей подготовить дома к непогоде и проверить по карте, не попадает ли их дом в опасную зону. Ожидается, что тайфун достигнет пика и приблизится к районам Канто и Тохоку, которые находятся рядом с Токио, в ночь на 9 августа.

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

В конце июля в Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали более 200 человек, 27 пропали без вести, были отменены более 300 авиарейсов. Природное явление спровоцировало оползни и наводнения, которые на долгое время парализовали транспортное сообщение и приостановили работы на крупных автомобильных заводах.

Теги: Япония , тайфун
Главное
Курс доллара превысил 65 руб. впервые с апреля Финансы
Материалы по теме
В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек Общество
Из-за тайфуна «Джондари» в Японии отменили более 300 авиарейсов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter