Трамп назвал своим единственным проступком победу на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственным его преступлением является выигрыш на выборах президента США в 2016 году, несмотря на ожидания. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Единственное, что я сделал неправильно — это выиграл выборы, на которых ожидали победы жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов. Проблема в том, что они забыли запустить кампанию в нескольких штатах!» — написал американский лидер.

В США ведется дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы. В Москве все обвинения отрицают. По этому делу проходит бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, который занимал эту должность с июня по август 2016 года. Во вторник, 21 августа, суд присяжных признал Манафорта виновным в налоговом мошенничестве, нарушении банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках.

Расследование не предоставило ни одного доказательства, что Манафорт был в сговоре с российскими власти. Обвинения касаются его работы с командой бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В тот же день бывший адвокат президента Майкл Коэн под присягой признал, что по указанию Трампа совершал финансовые преступления. Президент США эти обвинения отверг.