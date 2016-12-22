ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,94 67,15 EUR Нал. 79,77 77,87 USD Бирж. 68,03 +0,75 EUR Бирж. 78,90 +1,05 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6392,30 -322,20 IMOEX 2297,06 +0,23% RTSI 1065,34 -0,63% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25733,60 -0,34% Nasdaq 7889,10 +0,38%
Трамп назвал своим единственным проступком победу на выборах
Лента новостей
Россия оказалась в числе стран с наиболее стабильным интернетом 08:03, Технологии и медиа Таинственный «Дау: кто поддерживает главный российский «кинодолгострой» 08:02, Технологии и медиа Как делать кино с деньгами и без: анонс свежего номера журнала РБК 08:01, Бизнес Трамп назвал своим единственным проступком победу на выборах 07:35, Политика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 07:22, РБК и Сбербанк Экс-куратору ДНР и ЛНР предложили заняться в Кремле внутренней политикой 07:20, Политика ТАСС назвал дату первого взлета тяжелого ударного беспилотника «Охотник» 06:54, Политика В Верховной раде сообщили о «землетрясении в Кремле» из-за парада 06:32, Политика СМИ узнали о письме губернатора Чукотки Путину о снижении добычи золота 06:01, Политика Порошенко заявил о планах сделать армию Украины самой сильной в Европе 05:53, Политика «Ростех» сообщил об установленных в Белом доме российских средствах связи 05:26, Политика КНДР приостановила работы на испытательном ракетном полигоне Сохэ 04:56, Политика Deutsche Bank потребовал от правительства России сведения «о вашей фирме» 04:55, Бизнес Lexus Хорошавина в третий раз выставили на торги с заниженной ценой 04:20, Общество СМИ узнали объем расходов на единую систему маркировки товаров 04:03, Бизнес «Союзмультфильм» выплатит доход от произведений Успенского наследникам 03:49, Общество Куба впервые разрешила иностранным компаниям управлять железными дорогами 03:24, Общество Бойцам Брянского фронта после Курской битвы приказывали не зазнаваться 02:47, Общество Турция обвинила США в желании начать глобальную торговую войну 02:42, Политика Габрелянов ушел с поста гендиректора издающего Life холдинга News Media 02:11, Бизнес JPMorgan счел 2018 год «потерянным» для евро 01:58, Финансы Кадыров заявил о команде «из-за рубежа» для нападения на полицейских 01:45, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 01:21, РБК и Сбербанк МВД рассказало о новых водительских правах с чипом 01:15, Общество Сериал «Теория большого взрыва» решили закрыть 00:49, Общество AFP рассказало о передаче ИГ первой за год записи «речи Аль-Багдади» 00:34, Политика Суд подтвердил штраф в $ 4,7 млрд для Johnson&Johnson за асбест в тальке 00:01, Бизнес Трамп ответил на слова Коэна о поручении совершить преступление 22 авг, 23:50, Политика
Трамп назвал своим единственным проступком победу на выборах
Политика, 07:35
0
Трамп назвал своим единственным проступком победу на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственным его преступлением является выигрыш на выборах президента США в 2016 году, несмотря на ожидания. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Единственное, что я сделал неправильно — это выиграл выборы, на которых ожидали победы жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов. Проблема в том, что они забыли запустить кампанию в нескольких штатах!» — написал американский лидер.

Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения
Политика


В США ведется дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы. В Москве все обвинения отрицают. По этому делу проходит бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, который занимал эту должность с июня по август 2016 года. Во вторник, 21 августа, суд присяжных признал Манафорта виновным в налоговом мошенничестве, нарушении банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках.

Расследование не предоставило ни одного доказательства, что Манафорт был в сговоре с российскими власти. Обвинения касаются его работы с командой бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В тот же день бывший адвокат президента Майкл Коэн под присягой признал, что по указанию Трампа совершал финансовые преступления. Президент США эти обвинения отверг

Теги: Дональд Трам , Выборы , вмешательство России в выборы
Главное
В торговой войне США и Китая прошел новый раунд повышения пошлин Политика
Материалы по теме
Почти половина россиян заявили о вмешательстве России в дела других стран Политика
Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter