Суд подтвердил штраф в $ 4,7 млрд для Johnson&Johnson за асбест в тальке

Суд в Миссури подтвердил решение присяжных о выплате $4,69 млрд пострадавшим женщинам из-за асбеста в продукции Johnson&Johnson (J&J), в частности, в детской присыпке. Об этом говорится в решении суда города Сент-Луис, передает Reuters.



Компания J&J заявила, что будет продолжать подавать апелляции. Кроме того, производитель отрицает все обвинения и утверждает, что детская присыпка компании безопасна.



Как отмечает Reuters из 22 женщин, которые подали иск против J&J, шесть умерли. Как полагают истцы, наличие асбеста в детской присыпке было причиной онкологических заболеваний. Кроме того, они обвиняют компанию в том, что Johnson&Johnson не предупреждала пользователей своей продукции, что она может вызвать рак яичников.



В середине июля присяжные решили, что J&J должен выплатить $550 млн компенсации материального ущерба и более $4 млрд за моральный вред. Тогда в компании сказали, что подадут апелляцию на данное решение. По мнению компании, процесс был «принципиально несправедливым», а большинство истцов не имеют отношения к Миссури. В Johnson&Johnson заявили также, что доказательства по этому делу были «перегружены предрассудками». Адвокат истцов отметил, что компания знала о том, что ее продукция была загрязнена асбестом, но не сообщила об этом общественности, а сфабриковала тесты, чтобы скрыть его наличие.



Ранее Johnson&Johnson уже проиграла несколько процессов по делу о наличии вредных веществ в своем тальке. Так, в августе 2017 года Верховный суд Лос-Анджелеса обязал компанию выплатить женщине $417 млн, которая утверждала, что заболела раком после использования продукции компании.