Суд присяжных обязал Johnson & Johnson выплатить женщинам $4,69 млрд

Очередной процесс против Johnson & Johnson по делу об асбесте в детской присыпке закончился решением присяжных о выплате пострадавшим более $4,5 млрд. J&J отрицает наличие асбеста в продукции и пообещала подать апелляцию

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури вынес решение по делу о присутствии асбеста в детской присыпке компании Johnson & Johnson, сообщает Bloomberg.

Присяжные решили, что компания должна выплатить 22 женщинам-истцам $550 млн компенсаций материального ущерба и более $4 млрд в качестве компенсации морального вреда. После объявления вердикта истцы, члены их семей и адвокаты собрались вокруг присяжных, обнимая их с благодарностью. «Да благословит вас Бог», — со слезами на глазах говорили многие истцы, уточняет агентство.

Истцы утверждали, что наличие асбеста в детской присыпке приводило к возникновению раковых заболеваний у пользовавшихся этой продукцией. В основном компанию обвиняют в том, что она не предупреждала женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продукции для интимной гигиены.

Пресс-секретарь Johnson & Johnson Кэрол Гудвич заявила, что компания подаст апелляцию на это решение. Вердикт «был результатом принципиально несправедливого процесса, который позволил истцам представить группу из 22 женщин, большинство из которых не имели никакого отношения к Миссури, в одном случае, утверждая, что у них развился рак яичников’, — сказала она. По ее словам, «доказательства по делу были просто перегружены предрассудками».

Адвокат истцов заявил, что J&J знала о загрязнении ее продукции асбестом и держал эту информацию в секрете от общественности. Компания сфальсифицировала тесты, чтобы не показывать наличие асбеста, уверен он. «Если тест показывал наличие асбеста, J&J отправил его в лабораторию, которая, как знала компания, даст другие результаты», — заявил он присяжным.

Профессор права в университете Святого Иоанна в Нью-Йорке Энтони Сабино рассказал агентству, что в соответствии с руководящими принципами Верховного суда штраф в размере $4 млрд, скорее всего, будет считаться чрезмерным. По его словам, у J & J есть хороший шанс снизить его.

Компания отрицает обвинение в загрязнении ее продукции асбестом или в фальсификации результатов тестирования.

Johnson & Johnson проиграла уже несколько процессов о тальке. Самый крупный штраф по этому делу вынесли в августе 2017 года присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса — они обязали Johnson & Johnson заплатить $417 млн женщине, которая заявила, что заболела овариальным раком после использования продукции на основе талька.



Конкретно претензия женщины относилась к продукту компании Johnson's Baby Powder (детская присыпка).