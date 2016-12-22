В Киеве предложили помиловать двух россиян в обмен на украинских военных

Киев готов помиловать двух граждан России и обменять их на украинских военных, задержанных в Донбассе, заявила вице-спикер украинской Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко в Facebook.

«Сделала еще одно конкретное предложение для россиян: украинская сторона готова, в качестве исключения, помиловать двух граждан России, у которых есть проблемы со здоровьем», — написала она.

По словам Геращенко, Киев готов передать россиян в присутствии представителей ОБСЕ и МККК (Международный комитет Красного Креста) в обмен на украинских военнослужащих, которых задержали в ходе конфликта в Донбассе.

Представитель Украины Геращенко действительно предлагала помиловать двух граждан России и обменять их на украинских военнослужащих, подтвердил РБК источник в российской делегации.

По его словам, такое предложение она сделала на заседании подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на вос​токе Украины в Минске.

В июле власти Украины составили список из 23 россиян, которых они готовы обменять на такое же число украинцев, осужденных в России. В украинский список был в частности включен режиссер Олег Сенцов, который приговорен в России к 20 годам лишения свободы и с 14 мая держит голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных.

15 августа уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что посетила находящихся в заключении в украинских тюрьмах россиян, которые передали ей заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.