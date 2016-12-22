В Киеве рассказали о просьбах 11 россиян к Путину обменять их

Письма российскому президенту, по словам Людмилы Денисовой, написали 11 человек, которые отбывают наказания в исправительных учреждениях Украины. Их обращения будут переданы в МИД, который направит их в Москву диппочтой

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В среду, 15 августа, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила россиян, содержащихся в украинских тюрьмах. Они написали заявления на имя президента Владимира Путина с просьбой обменять их на «украинских политзаключенных», написала Людмила Денисова в своем Facebook.

«В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные российские граждане продолжают подавать заявления на имя президента России с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», — отметила она.

По ее словам, заявления написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

«Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента России», — сообщила Денисова.

Ранее Денисова заявила, что бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов и представитель «самообороны Крыма» Александр Саттаров, а также гражданин России Алексей Седиков написали заявления на имя президента России с просьбой обменять их на одного из заключенных в России украинцев. Накануне вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко в своем Facebook написала, что Киев готов передать России 36 ее граждан, которые осуждены и отбывают наказания в украинских исправительных учреждениях.

В начале июля украинские власти представили список из 23 российских граждан, которых они готовы обменять на равное число граждан Украины, находящихся под стражей в России. В документе с российскими гражданами указывается, что они осуждены или за подготовку терактов на Украине, или за участие в боевых действиях в Донбассе. В украинском списке фигурирует, в частности, имя режиссера Олега Сенцова, который продолжает бессрочную голодовку уже на протяжении нескольких месяцев.