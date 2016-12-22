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В МЭР заявили о победе по самым важным частям иска против ЕС
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В МЭР заявили о победе по самым важным частям иска против ЕС
Политика, 15:50
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В МЭР заявили о победе по самым важным частям иска против ЕС

Россия выиграла по всем «коммерчески значимым» элементам иска против Евросоюза об ограничении поставок по газопроводу OPAL, рассказал глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков в интервью «Интерфаксу».

«Главное не в том, что три меры поддержаны, а три отклонены. Принципиально важно, что по всем коммерчески значимым элементам нашего иска он был поддержан. Мы его выиграли», — сказал он.

По его словам, остальные вопросы, которые обсуждались в ходе спора в ВТО, потеряли свое коммерческое значение для «Газпрома». Медведков отметил, что теперь необходимо понять, какие действия будет предпринимать ЕС для выполнения решений ВТО.

Россия не смогла выиграть спор с ЕС о собственниках газопроводов
Экономика

В 2014 году Россия начала спор с Евросоюзом в ВТО из-за требований ЕС по разделению управления компаниями по добыче, сбыту и транспортировке газа. В частности, согласно этим требованиям, компании, занимающиеся добычей газа, не могут владеть магистральными газопроводами на территории ЕС.

В августе ВТО признали, что ограничения на поставки газа из России по газопроводу OPAL были незаконными, однако не поддержали Москву по остальным пунктам.

Теги: Минэкономразвития , газопровод
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