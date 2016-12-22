Россия не смогла выиграть спор с ЕС о собственниках газопроводов

Арбитры признали, что ЕС неправомерно ограничивает поставки газа из России по газопроводу Opal, но решили, что Москва не доказала несостоятельность требований по разделению управления компаниями по добыче и транспортировке газа

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​Всемирная торговая организация (ВТО) не поддержала Россию в попытке оспорить требования Евросоюза по разделению управления компаниями по добыче, сбыту и транспортировке газа. Доклад по спору России против ЕС подготовила Третейская группа ВТО. Также арбитры не поддержали возражения Москвы по преференциям, которые союз предоставляет поставщикам сжиженного природного газа (СПГ). В ВТО сочли, что Россия не доказала несостоятельность этих мер.

Процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением Третьего энергопакета Россия начала в 2014 году. Согласно этому закону ​компании, ведущие добычу газа, не могут являться собственниками магистральных трубопроводов в регионе.

В общей сложности Россия оспаривала шесть блоков мер энергопакета. По некоторым из них арбитры ВТО встали на сторону Москвы. В частности, признаны неправомерными нормы Евросоюза о требовании продавать газ на бирже, о вводе количественных ограничений поставок газа из России по газопроводу Opal, включая 50-процентное использование его мощностей, а также дискриминация операторов газотранспортных сетей под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

​«Исход разбирательства для Российской Федерации по ключевым с точки зрения экономической и операционной деятельности российских поставщиков на территории ЕС положителен», — указывается в заявлении Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Решение ВТО дает возможность считать, что в ЕС не будут применять дискриминационный режим к будущим проектам «Газпрома» в регионе, указывают в ведомстве. В МЭР также считают, что решение арбитров может выравнять условия конкуренции на рынке. В Еврокомиссии, в свою очередь, восприняли постановление торговой организации позитивно. В сообщении ЕК отмечается, что ВТО отклонила большинство претензий России.

«Группа [арбитров] вынесла решение в пользу ЕС в отношении правил «разукрупнения», то есть требования об отделении энергоснабжения и генерации от эксплуатации сетей транспортировки, а также по сжиженному природному газу (СПГ) и по сетям промысловых трубопроводов», — указывается в заявлении Еврокомиссии, которая считает это решение важным положительным результатом для ЕС.

Также в ЕС намерены проанализировать те энергетические нормы, которые признаны не соответствующими требованиям ВТО.

В «Газпроме» решение Третейского суда также восприняли с удовлетворением, так как компания «всегда выступала за необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики», говорится в поступившем в РБК сообщении управления информации ПАО «Газпром».

Теперь «Газпром» ожидает от Евросоюза действий для устранения выявленных нарушений и приведения законодательства в соответствие с докладом арбитров.

​Группа арбитров для рассмотрения спора России и ЕС начала работу в марте 2016 года. Доклад группы должен утвердить Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО, и сделать это должен не позднее 60 дней с даты его официального опубликования, то есть не позднее 9 октября 2018 года.

Россия, обращаясь в ВТО, объясняла, что положения Третьего энергопакета входят в противоречие с обязательствами Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок, так как дискриминируют как сам российский газ, так и ПАО «Газпром». В Евросоюзе это отрицали. В качестве третьих сторон в споре участвовали девять членов ВТО (Китай, Индия, Колумбия, Корея, Япония, США, Бразилия, Саудовская Аравия и Украина).