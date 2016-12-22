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В Кемерово полностью снесли сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»
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В Кемерово полностью снесли сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в Кемерово, 07:25
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В Кемерово полностью снесли сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»

Строители завершили снос здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где в марте произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек. Круглосуточная прямая трансляция сноса ведется на сайте A42.ru.

На кадрах видно, что на месте, где стоял торговый центр, остался лишь строительный мусор, который вывозят на грузовиках. Помимо основного здания ТЦ были снесены баня и котельная, которые входили в комплекс «Зимней вишни».

Начальник главного управления по работе со средствами массовой информации Кемеровской области Роман Быков сообщил «Интерфакс», что сквер, который по плану должен появиться на месте «Зимней вишни», будет построен только после консультаций с родственниками погибших.

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«Проект сквера еще утверждается, итоговое обсуждение будет с родственниками погибших и пострадавшими, которым пока трудно прийти к общему решению», — заявил он.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В результате произошедшего погибли 60 человек, большинство из них — дети.​ После пожара правоохранительные органы арестовали 11 человек. Среди них собственники и управляющие торговым центром, охранник, ответственные за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара.

Теги: пожар , торговый центр , Кемерово , снос зданий
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