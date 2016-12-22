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В отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ завершили следствие
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В отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ завершили следствие
Пожар в Кемерово, 17:06
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В отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ завершили следствие

В отношении семерых обвиняемых по уголовному делу о гибели людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово завершено предварительное следствие. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, говорится на сайте ведомства.

Генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТЦ) Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

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Охранник работавшего в «Зимней вишне» ЧОПа Сергей Антюшин, по данным следствия, не оповестил посетителей ТЦ о пожаре, не выполнив свои обязанности. Электромонтер пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, как считают в СКР, ненадлежаще оказали услуги по содержанию противопожарных систем. Наконец, начальник тушивших пожар спасателей Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по спасению людей.

Первые фотографии из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж Еще 2 фото
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В ведомстве добавили, что ​потерпевшие, обвиняемые и их защитники в ближайшее время начнут ознакомление с материалами дела. В отношении еще четверых обвиняемых расследование продолжается.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что двум обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» — Полозиненко и Никитину — смягчили обвинение. Так, ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), предусматривающая наказание до десяти лет лишения свободы, была заменена на более мягкую ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), по которой обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Никто из фигурантов дела своей вины не признал.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в конце марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети.

Теги: Кемерово , Пожар , СКР
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