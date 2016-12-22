Песков прокомментировал материал CNBC об упавшей в море российской ракете

В Кремле не знают о падении российской ракеты с ядерной установкой в Баренцево море после неудачного испытания в прошлом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией», — сказал Песков и порекомендовал обратиться в Министерство обороны.

Накануне американский канал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, сообщил, что после неудачного испытания в ноябре 2017 года российская ракета с ядерной установкой упала и до сих пор находится в Баренцевом море. По данным канала, Москва собирается провести операцию по ее поиску, в которой будут участвовать три судна, оборудованные для работы с радиоактивными материалами.

В мае CNBC также сообщил, что Россия с ноября 2017 года по февраль 2018 года провела четыре испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, однако все они завершились неудачей. По данным разведки США, самый длинный испытательный полет длился около двух минут.