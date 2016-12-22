«Энергомаш» заявил о скором прекращении выпуска двигателей для «Протонов»

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов в интервью «РИА Новости» заявил, что изготовление двигателей для ракет-носителей «Протон-М» прекратится до конца 2018 года.

«Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», со следующего года эти двигатели производиться уже не будут», — рассказал он.

По словам Арбузова, в связи с этим появилась другая задача — загрузить производителя этих двигателей другими заказами. Он уточнил, что речь идет о продукции топливно-энергетического комплекса, сборке и испытаниях газотурбинных электростанций, производстве деталей насосов для изготовителей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли и об испытаниях газотурбинных установок на базе авиационных двигателей.

Он отметил, что производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия в Новых Лядах.

Также Игорь Арбузов заявил о том, что НПО «Энергомаш» и United Launch Alliance заключили новый контракт​ на поставку в США двигателей РД-180 для ракет ​Atlas V. «По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась: мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180», — сказал он.