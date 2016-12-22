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Лавров объяснил необходимость контактов Москвы с талибами
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Лавров объяснил необходимость контактов Москвы с талибами
Политика, 19:36
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Лавров объяснил необходимость контактов Москвы с талибами
Москва никогда не скрывала своих контактов с талибами, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Накануне появились сообщения о том, что представители движения «Талибан» приедут в Москву на переговоры
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Россия поддерживает контакты с талибами и никогда этого не скрывала, рассказал глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи.

«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества», — сказал Лавров, отметив, что это необходимо для побуждения талибов «отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством». Кроме того, таким образом Москва обеспечивает безопасность находящихся в Афганистане россиян.

В ночь на 21 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что представители запрещенного в России движения «Талибан» получили приглашение принять участие в переговорах по будущему Афганистана. Встреча должна состояться в Москве 4 сентября. Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай поприветствовал возможный приезд представителя «Талибана». «Это хорошая новость, что Россия приглашает «Талибан» [приехать] и хочет, чтобы его представители поговорили с представителями правительства [Афганистана] и нашли решение проблемы республики», — сказал он.

По утверждению WSJ, действия Москвы обусловлены усилением в Афганистане «Исламского государства» (запрещено в России) и неспособностью договориться с США.

Днем 21 августа Кучай заявил, что Россия планирует использовать «Талибан» для борьбы с ИГ. В МИД России заявили, что слова посла «полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении». Россия не планирует использовать «Талибан» для борьбы с ИГ, добавили в ведомстве.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сергей Лавров , «Талибан»
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