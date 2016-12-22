Порошенко рассказал о находящемся в Кремле «ключе от мира» на Украине

Урегулирование конфликта на Украине зависит не от политики Киева, а от действий Москвы, заявил президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле», — передает агентство слова главы государства.

Свою позицию Порошенко озвучил в ходе форума ветеранов в Киеве. Обращаясь к собравшимся, он заявил, что для Украины неприемлемы условия урегулирования, предлагаемые Россией, и Киеву не удастся навязать «российские кабальные условия». «Я хочу заявить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, поскольку это путь не к миру», — сказал он.

Президент также заявил, что именно украинский народ является «гарантией того, что реванша не будет и не будет возвращения в Российскую империю».

В январе 2018 года Порошенко, комментируя открытие режима безвизовых поездок для украинцев в ЕС, назвал это событие «окончательным «прощай» российской и советской империям». Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с РБК заявил, что ​риторика Порошенко «вбивает кол в непростое украинское общество». «На то, чтобы проститься с советской и российской наследственностью, нужны столетия, а у Порошенко и его криминального правительства на это нет времени. Не так быстро уничтожается генетический код», — заявлял Клинцевич.

