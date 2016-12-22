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Порошенко назвал образование ключом к европейскому будущему Украины
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Порошенко назвал образование ключом к европейскому будущему Украины
Украинский кризис, 13:22
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Порошенко назвал образование ключом к европейскому будущему Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ключом к европейскому будущему для страны является повышение качества образования, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я убежден, что ключ к этому будущему — это не только безвиз, это не только реформирование экономики, правовой, политической системы — это обновленное и качественное образование», — сказал украинский лидер. Он отметил, что на Украине должно быть такое образование, которое позволит его гражданам войти в образовательное пространство Европы.

Порошенко сказал, что старт дал закон об образовании, который он подписал в 2017 году, и от его внедрения зависит судьба не только этой сферы, но и будущее Украины. Президент отметил, что необходимо понимать, что перед его страной стоит «огромная работа» по исполнению закона, а значит, «внедрение в жизнь надежд» Украины. Порошенко сказал, что для повышения квалификации учителей начальной школы бюджетом предусмотрено 370 млн гривен ($13,4 млн). Также украинский лидер отметил, что важно повысить квалификацию преподавателей иностранных языков.

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​Порошенко подписал закон об образовании в сентябре 2017 года. Он подразумевает переход с пятого класса всех школ Украины на обучение на украинском языке.

МИД России после принятия закона обвинил Киев в намерении осуществить «полную украинизацию образовательного пространства страны». В заявлении ведомства говорилось, что закон, ограничивающий преподавание на любых языках, кроме украинского, приводит к перспективе «полного вымывания [языков национальных меньшинств] из образовательной системы этой страны к 2020 году».

Также закон раскритиковали власти Венгрии. Отвечая критикам, Порошенко сказал, что закон был принят, чтобы дети нацменьшинств могли владеть двумя языками.

Теги: Петр Порошенко , образование , реформа
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