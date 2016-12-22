Депутат Рады рассказал о последствиях отказа от торговли с Россией

Если Украина прекратит торговлю с Россией, то она потеряет треть валового национального продукта (ВВП). Об этом заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Нам говорят — надо прервать торговые отношения с Россией. Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно еще трети валового национального продукта. Это значит, что гривна будет по 150, а тарифы еще в два раза больше. А вы уверены, что народ вас будет терпеть до этого времени?» — сказал Рабинович.
Он отметил, что торговый баланс с Россией растет каждый месяц. Причиной этого стали убытки от свободной экономической зоны с Евросоюзом.
«Ну смотрите, если мы вот здесь теряем, то мы же нигде не находим. У нас абсолютно минусовый баланс. А как можно торговать в минус везде?» — подчеркнул депутат.
Рабинович также раскритиковал инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. По мнению депутата, это неприемлемо, так как в Россию приезжают по 280 тыс. украинцев в месяц.
Ранее бывший глава украинского Минэкономики Виктор Суслов также заявил, что экономике Украины будет нанесен колоссальный ущерб, если она разорвет торговые отношения с Россией. Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим торговым партнером Украины, что дает последней значительный рынок сбыта товаров.