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Депутат Рады рассказал о последствиях отказа от торговли с Россией
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Депутат Рады рассказал о последствиях отказа от торговли с Россией
Политика, 09:09
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Депутат Рады рассказал о последствиях отказа от торговли с Россией

Если Украина прекратит торговлю с Россией, то она потеряет треть валового национального продукта (ВВП). Об этом заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Нам говорят — надо прервать торговые отношения с Россией. Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно еще трети валового национального продукта. Это значит, что гривна будет по 150, а тарифы еще в два раза больше. А вы уверены, что народ вас будет терпеть до этого времени?» — сказал Рабинович.

Он отметил, что торговый баланс с Россией растет каждый месяц. Причиной этого стали убытки от свободной экономической зоны с Евросоюзом.

«Ну смотрите, если мы вот здесь теряем, то мы же нигде не находим. У нас абсолютно минусовый баланс. А как можно торговать в минус везде?» — подчеркнул депутат.

Рабинович также раскритиковал инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. По мнению депутата, это неприемлемо, так как в Россию приезжают по 280 тыс. украинцев в месяц.

Ранее бывший глава украинского Минэкономики Виктор Суслов также заявил, что экономике Украины будет нанесен колоссальный ущерб, если она разорвет торговые отношения с Россией. Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим торговым партнером Украины, что дает последней значительный рынок сбыта товаров.

Теги: Украина , Вадим Рабинович , торговые отношения
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