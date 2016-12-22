Кипр возобновит сотрудничество с Россией по делу Браудера

Кипр возобновит сотрудничество с Россией по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова. Об этом сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на Министерство юстиции республики.

​«Меня уведомили, что сотрудничество будет продолжено», — сказал изданию представитель министерства.

Газета сообщает, что 3 августа окружной суд Никосии отклонил ходатайство о выдаче постановления, запрещающего Кипру сотрудничать с Россией в расследовании, поданной стороной Браудера. Суд посчитал, что, несмотря на то, что Кипр могут привлечь к ответственности за нарушение прав человека, ущерб не будет постоянным.

«Правительство Кипра действует противозаконно, сотрудничая с Россией, и находится под сильным давлением Путина», — сказал Браудер изданию. Он добавил, что намерен добиться поддержки от ЕС, чтобы «заблокировать незаконное сотрудничество с Россией». Адвокат Браудера рассказал, что подал апелляцию на решение окружного суда Никосии и намерен 22 августа отправить запрос о срочном рассмотрении жалобы в Верховном суде.

Браудер — основатель фонда Hermitage Capital. В 2005 году ему был запрещен въезд в Россию. В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в размере более 500 млн руб., в 2017 году его приговорили еще к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство компании «Дальняя степь». По этому же делу осудили и Черкасова. В июне Мосгорсуд признал законным приговор Браудеру и Черкасову. Россия объявила Браудера в международный розыск, однако Интерпол неоднократно отклонял запросы на его арест.

В 2008 году по делу о финансовых махинациях и уклонению от уплаты налогов задержали аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он заявил, что раскрыл схему хищения денег из бюджета. Через год после задержания он умер в СИЗО. Браудер считает, что преследование Магнитского в России было связано с раскрытой им схемой.