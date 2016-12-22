Суд Нью-Йорка назначил дату оглашения приговора экс-адвокату Трампа

Федеральный суд Нью-Йорка отпустил под залог в $500 тыс. бывшего адвоката американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна, который признался в совершении преступления по поручению Трампа, передает Associated Press.

По итогу заседания, судья сообщил, что приговор в отношении Коэна будет оглашен 12 декабря. Юрист может отправиться в тюрьму на срок от четырех до пяти лет.

21 августа в Нью-Йорке прошло судебное заседание по делу Коэна, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа, и махинациях в банковской сфере. На заседании Коэн признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Условия сделки пока еще не известны.

Кроме того, Коэн, признавший себя виновным по восьми пунктам обвинения, рассказал, что совершал преступления по поручению Трампа, при этом не назвав имени американского лидера, а лишь указав его в качестве «кандидата на федеральный пост».