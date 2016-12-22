В Госдепе обвинили Россию в неконструктивном поведении в Сирии

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в комитете по иностранным делам в американском сенате заявил, что Вашингтон считает действия России по урегулированию ситуации в Сирии неконструктивными. Полную запись слушаний опубликовал телеканал C-SPAN.
По его словам, сейчас Москва действует по двусторонней схеме в Сирии. С одной стороны Россия делает «скромные конструктивные шаги», взаимодействуя с Израилем. А с другой российский президент Владимир Путин помогает «кровожадному» режиму сирийского президента Башара Асада.
Как подчеркнул Митчелл, Путин не поддерживает «законный» женевский процесс, а создает еще один процесс по Сирии в Астане. «В общем и целом русские не являются конструктивным действующим лицом в Сирии», — заключил помощник госсекретаря.
17 августа официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон принял решение перенаправить на другие цели $230 млн, которые изначально планировалось направить на стабилизацию ситуации в Сирии. Позднее президент США Дональд Трамп пояснил, что эти средства будут отправлены на развитие американской армии, а помогать Сирии будет Саудовская Аравия и другие «богатые страны» региона.