Захарова шуткой отреагировала на решение Госдепа урезать помощь Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook прокомментировала решение Госдепартамента США перенаправить на другие цели $230 млн, которые изначально планировалось направить на стабилизацию Сирии.

Как отметила Захарова, запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии нет, члены волонтерской организации «Белые каски» были эвакуированы из страны.

«Кому в Сирии могут быть нужны деньги?» — написала она, отметив, что «не мирную жизнь же Госдепу спонсировать».

17 августа на сайте Госдепа было опубликовано заявление официального представителя ведомства Хизер Нойерт. В нем говорится, что госсекретарь Майк Помпео распорядился перенаправить $230 млн для стабилизационной помощи Сирии на другие нужды. Эти средства пойдут «на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики» США, заявили в ведомстве. При этом Нойерт добавила, что решение о перенаправлении денег не повлияет на выделение гуманитарной помощи сирийцам.

«Белые каски» возникли в 2013 году для помощи пострадавшим от военных действий в Сирии мирным жителям. Члены этой организации обвиняли Дамаск в применении химоружия. Захарова ранее называла их деятельность «преступной».