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Генконсульство назвало дату первой встречи Ярошенко с женой в тюрьме США
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Генконсульство назвало дату первой встречи Ярошенко с женой в тюрьме США
Общество, 18:57
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Генконсульство назвало дату первой встречи Ярошенко с женой в тюрьме США

Отбывающий наказание в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретится с женой Викторией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Генконсульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского.

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что супруга Ярошенко получила разрешение и выезжает на встречу с ним. Виктория Ярошенко прилетела в Нью-Йорк вместе с дочерью.

Виктория Ярошенко заявила, что намерена встретиться с российскими дипломатами, чтобы обсудить возможность обращения в административные органы США.

Ярошенко задержали в Либерии и экстрадировали в Соединенные Штаты в 2010 году. Там его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

В мае 2017 года Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко, однако получила отказ. В ответе Трампа говорилось, что он не нашел оснований для помилования россиянина. Условия содержания летчика в тюрьме проверили, утверждалось, что они соответствуют американским стандартам.

Теги: Константин Ярошенко , тюрьма , Семья
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