Семья осужденного летчика Ярошенко вылетела в США для встречи с ним

Жена и дочь осужденного в США на 20 лет российского летчика Константина Ярошенко в субботу направились в США для встречи с ним. Об этом сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.
По ее словам, летчик не виделся с семьей более семи лет — с момента, как ему вынесли обвинительный приговор в 2011 году.
«Надо его поддержать после всех невзгод, которые он пережил. Это и смерть матери, и карцер, и перевод из тюрьмы в тюрьму», — отметила она, уточнив, что не знает, поможет ли эта поездка ее супругу психологически.
Жить семья летчика будет в Нью-Йорке, в 100 км от тюрьмы, где содержится Ярошенко. Встречаться с ним они смогут четыре раза в неделю по два часа. Первая встреча состоится уже 20 августа. Время их пребывания в США будет зависеть от обстановки и наличия у семьи достаточного количества средств.
Как сообщает Виктория Ярошенко, во время поездки в США она также намерена встретиться с российскими дипломатами, чтобы обсудить возможность обращения в административные органы США.
Визу в США супруга и дочь российского летчика получили 31 июля.
Российского летчика Константина Ярошенко задержали в Либерии и экстрадировали в Соединенные Штаты в 2010 году. В США его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюремного заключения.
В 2017 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании россиянина, однако Трамп не нашел для этого оснований.