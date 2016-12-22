ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,02 66,63 EUR Нал. 77,80 76,19 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6501,73 +35,25 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Семья осужденного летчика Ярошенко вылетела в США для встречи с ним
Лента новостей
В Польше перевернулся автобус с украинскими туристами 11:25, Общество В Белоруссии заявили о планах выпускать конкурента пикапа УАЗ 11:17, Бизнес Роспотребнадзор рассказал о правилах сбора и хранения грибов 10:44, Общество Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 10:38, Общество Семья осужденного летчика Ярошенко вылетела в США для встречи с ним 10:09, Общество ЦБ раскрыл данные о хакерских атаках в период ЧМ-2018 10:00, Технологии и медиа В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров 09:34, Общество Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде 09:10, Общество Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая 08:48, Политика В сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией 08:25, Политика Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Twitter 07:43, Технологии и медиа Стали известны даты прощания и похорон певицы Ареты Франклин 07:22, Общество Украинская компания связала данные о поставках двигателей КНР с Россией 07:04, Бизнес Во Флориде из-за стрельбы на школьном матче пострадали два человека 06:55, Общество Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне 06:26, Общество Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку 05:54, Общество Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса 05:46, Политика ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету 05:23, Политика В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета 04:52, Общество СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook 04:32, Технологии и медиа Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики 04:27, Политика Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море 03:54, Политика В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 03:25, Общество Reuters узнал о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США 03:07, Политика СМИ узнали о запрете водителю убитых в ЦАР журналистов общаться с прессой 02:56, Общество Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне 02:14, Общество Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook 02:01, Технологии и медиа В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия 01:46, Общество
Семья осужденного летчика Ярошенко вылетела в США для встречи с ним
Общество, 10:09
0
Семья осужденного летчика Ярошенко вылетела в США для встречи с ним

Жена и дочь осужденного в США на 20 лет российского летчика Константина Ярошенко в субботу направились в США для встречи с ним. Об этом сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

По ее словам, летчик не виделся с семьей более семи лет — с момента, как ему вынесли обвинительный приговор в 2011 году.

«Надо его поддержать после всех невзгод, которые он пережил. Это и смерть матери, и карцер, и перевод из тюрьмы в тюрьму», — отметила она, уточнив, что не знает, поможет ли эта поездка ее супругу психологически.

Жить семья летчика будет в Нью-Йорке, в 100 км от тюрьмы, где содержится Ярошенко. Встречаться с ним они смогут четыре раза в неделю по два часа. Первая встреча состоится уже 20 августа. Время их пребывания в США будет зависеть от обстановки и наличия у семьи достаточного количества средств.

Как сообщает Виктория Ярошенко, во время поездки в США она также намерена встретиться с российскими дипломатами, чтобы обсудить возможность обращения в административные органы США.

Визу в США супруга и дочь российского летчика получили 31 июля.

Российского летчика Константина Ярошенко задержали в Либерии и экстрадировали в Соединенные Штаты в 2010 году. В США его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюремного заключения.

В 2017 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании россиянина, однако Трамп не нашел для этого оснований.

 


 

Теги: Семья , летчик , Константин Ярошенко , встреча
Главное
Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на ₽210 млн Политика
Материалы по теме
Москалькова попросила посла США помочь посетить Бута и Ярошенко Общество
Посольство России потребовало от Госдепа улучшить условия для Ярошенко Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter