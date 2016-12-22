СК завел дело после избиения полицейскими мужчины в Домодедово

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий после задержания мужчины в аэропорту Домодедово с применением насилия, «выходящего за пределы допустимого». Об этом сообщили РБК в Следственном комитете России.

Инцидент произошел вечером 19 августа. По данным МВД, полицейские при патрулировании заметили гражданина, распивающего спиртные напитки. Как отмечается, у вылетающего в Симферополь мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, он нецензурно выражался и «вел себя вызывающе». В ходе проверки документов он вырвал паспорт из рук полицейского и нецензурно высказался в его адрес. «Добровольно проследовать в дежурную часть гражданин отказался, поэтому к нему были применены физическая сила и спецсредства», — указывается в сообщении. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП.

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Управление на транспорте МВД России по ЦФО назначило служебную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции при задержании.