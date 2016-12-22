Суд арестовал избивших задержанного в Брянске полицейских

В Брянске суд отправил под арест сотрудников полиции, обвиняемых в избиении задержанного, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК).

«По ходатайству следователя в отношении каждого обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что 16 июля двое полицейских в служебном кабинете несколько раз ударили задержанного по голове, туловищу и «нижним конечностям». В результате мужчина получил разрыв селезенки, его прооперировали и уже выписали из больницы.

По данному факту в СК возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий и задержали полицейских.