Суд арестовал избивших задержанного в Брянске полицейских
Общество, 25 июл, 23:52
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Суд арестовал избивших задержанного в Брянске полицейских
В Брянске суд отправил под арест сотрудников полиции, обвиняемых в избиении задержанного, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК).
«По ходатайству следователя в отношении каждого обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.
По данному факту в СК возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий и задержали полицейских.