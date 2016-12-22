СК возбудил дело после избиения полицейскими задержанного в Брянске

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в Брянске двое полицейских избили задержанного. Об этом сообщается на сайте управления СК по Брянской области. Дело возбуждено по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий).



Инцидент произошел 16 июля. По версии следствия, в своем служебном кабинете двое полицейских ударили задержанного несколько раз по голове, туловищу и нижним конечностями. В результате у него произошел разрыв селезенки. В СК отметили, что пострадавший был прооперирован и в настоящее время выписан из больницы.

Сотрудники полиции, которые избили мужчину, задержаны. Им предъявлены обвинения. В СК отметили, что на данный момент решается вопрос об их аресте.

Как сообщили в региональном управлении МВД порталу «БрянскToday», решается вопрос об увольнении сотрудников, которые подозреваются в избиении задержанного. По словам собеседника издания, их руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.