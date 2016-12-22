Депортированного из США охранника концлагеря отправили в дом престарелых

Бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий, депортированный в Германию из США, помещен в дом престарелых, передает Bild.



Как сообщается, 95-летний Палий вылетел из аэропорта Тетерборо (Нью-Джерси) вечером 20 августа, утром 21 августа его самолет приземлился в Дюссельдорфе, откуда он доставлен в дом престарелых в районе Варендорфа около города Мюнстер.

Палий эмигрировал в США после войны, в 1957 году получил гражданство. В 2000-х стало известно, что во время войны он работал в охране польского нацистского концлагеря Травники. Минюст США считает Палия причастным к массовому убийству 6 тыс. евреев в ноябре 1943 года. В 2003 году его лишили американского гражданства на основании того, что он указал ложные данные при въезде в США в 1949 году. Палий рассказывал, что работал на ферме своего отца в Польше и на немецкой фабрике. При обыске дома у него нашли фашистские шевроны.

В марте в немецком госпитале умер «бухгалтер Освенцима» 96-летний Оскар Грёнинг, который был признан причастным к убийству 300 тыс. человек.