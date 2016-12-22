Венгерских туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима
Общество, 19:17
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Венгерских туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима
В Польше оштрафовали двоих туристов, пытавшихся вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц). Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.
Как отмечается, другие посетители заметили, как пара складывает кирпичи в сумку, и вызвали полицию.
«Мужчину и женщину обвинили в краже культурных ценностей. Оба признались в правонарушении», — заявил представитель региональной полиции Матеуш Дрваль.
Он также уточнил, что туристы «хотели привезти сувенир и не понимали последствий своего поступка».
Они были оштрафованы на €346 каждый и осуждены на год условно.