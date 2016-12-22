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Эксперты предложили повысить минимальную цену на коньяк и шампанское
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Эксперты предложили повысить минимальную цену на коньяк и шампанское
Общество, 13:43
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Эксперты предложили повысить минимальную цену на коньяк и шампанское

Минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк предлагается повысить с 371 до 500 руб., на шампанское — с 164 до 175 руб. Об этом председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил ТАСС. По итогам совещания рабочей группы по защите потребителей при реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования.

На совещании также было рекомендовано ввести минимальные цены на винодельческую продукцию.

Шапкин пояснил, что с учетом минимально возможной закупочной цены винограда в 18 руб. за кг себестоимость производства пол-литровой бутылки трехлетнего коньяка составляет 380–390 руб. С учетом минимальной рентабельности и торговых наценок, цена такой бутылки в магазине должна быть не менее 500 руб., отметил он.

Себестоимость производства тихих вин не может быть ниже 100 руб. за 1 л, поэтому, как считают эксперты, минимальная цена бутылки объемом 0,7 л в магазине должна быть 110 руб. Минимальная себестоимость производства бутылки игристого вина объемом 0,75 л составляет 150 руб., поэтому в магазине игристые вина не могут быть дешевле 175 руб., отмечают эксперты.

Минимальная цена водки любой крепости поднялась до 205 руб.
Экономика

12 января стало известно, что Минсельхоз намерен предложить Минфину повысить минимальную цену на коньяк до 500 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Идею поддержал российский Союз производителей коньяка (Союзконьяк). Председатель союза Ирина Бушина объяснила, что повышение цены позволит снизить конкурентное давление фальсификатов, у которых «низкая цена является единственным преимуществом».

20 августа вступил в силу указ Минфина, в соответствии с которым минимальная стоимость водки любой крепости повышается до уровня стоимости 40-градусной водки и составляет 205 руб. за 0,5 л. Таким образом, минимальная розничная цена водки крепостью 37–38 градусов возросла на 9 руб., крепостью 38–39 градусов — на 4 руб.

Теги: коньяк , алкоголь , Цены , шампанское
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