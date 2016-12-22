Минимальная цена водки любой крепости поднялась до 205 руб.

Вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости водки любой крепости до уровня 40-градусной водки, то есть 205 руб. за 0,5 л. Приказ Минфина был издан пятого июля, он вступает в силу через 45 дней после опубликования, то есть в понедельник, 20 августа.
Теперь минимальная розничная цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 38 градусов поднимается на 9 руб., крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 руб. МРЦ более крепкой водки останется неизменным.
Кроме того, приказ Минфина устанавливает минимальную отпускную цену на всю водку для производителей в размере 173 руб. за 0,5 литра, оптовую в размере 178 руб.
Минимальная розничная цена на водку была установлена на уровне 205 руб. 13 мая 2017 года. Повышение составило около 8%, так как ранее водка стоила не мене 190 руб.
В Минфине повышение минимальной цены объяснили повышением акциза, ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат, куда входят стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и проч.
С 1 января 2017 года акциз на водку и другой крепкий алкоголь был повышен с 500 до 523 руб. за 1 л. безводного спирта. В 2018 году повышения МРЦ не будет, сообщали ранее в Минфине.