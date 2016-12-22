В Минсельхозе поддержали повышение цен на коньяк

Министерство сельского хозяйства России намерено предложить Министерству финансов повысить минимальную розничную цену на коньяк до 500 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Об этом газете «Известия» заявил руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев.
«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 руб. за 0,5 л», — сказал он.
В октябре 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, поручил рассмотреть вопрос о повышении цен на коньяк.
Российский Союз производителей коньяка (Союзконьяк) также высказался за идею повысить МРЦ на коньяк. «Подобная цена (500 руб.) позволит снизить конкурентное давление фальсификаторов, у которых низкая цена является единственным преимуществом», — об этом «Известиям» рассказала председатель союза Ирина Бушина.
По ее мнению, повышение минимальной розничной цены также послужит основой для увеличения закупочных цен на виноград в регионах Юга России, где виноградарство имеет огромную социальную значимость.
В последний раз розничные цены на коньяк в России повышались в мае 2017 года. Тогда минимальная цена бутылки объемом 0,5 л выросла на 15,2%, с 322 до 371 руб. Но до этого повышения они не менялись почти три года — с 2014 года.