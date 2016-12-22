ЧП на зеленой ветке московского метро попало на видео

В Сети появилось видео инцидента на станции метро «Автозаводская», который стал причиной сбоя движения поездов. На ролике видно, как поезд приближается к выходу из тоннеля, и в это время раздается хлопок, яркая вспышка, а затем станцию заволакивает дымом.

Видео: Editors Editors / YouTube

Днем 15 августа на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Новокузнецкой» до «Орехово» приостановилось движение поездов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительным данным, причина сбоя заключалась в замыкании контактного рельса в районе станции метро «Коломенская». Однако собеседник агентства сообщил, что прибывшие пожарные признаков задымления и возгорания не обнаружили. В 12:56 мск движение поездов было в​осстановлено.