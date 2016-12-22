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Три человека пострадали при стрельбе возле станции метро в Лондоне
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Три человека пострадали при стрельбе возле станции метро в Лондоне
Общество, 01:43
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Три человека пострадали при стрельбе возле станции метро в Лондоне

На северо-западе Лондона возле станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате которой ранения получили по меньшей мере три человека, сообщает The Sun.

По словам пресс-секретаря лондонской полиции, инцидент со стрельбой произошел около 21:45 по местному времени (23:45 мск). Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили троих раненых.

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Информации о возрасте и поле пострадавших пока нет. Также не сообщается, в каком состоянии находятся раненые. Все трое были госпитализированы.

Полиция оцепила близлежащую территорию, а также закрыла станцию Кингсбери. На месте работают эксперты и следователи. Полиция ведет розыск лиц, причастных к стрельбе. К настоящему моменту о задержаниях не сообщалось.

Теги: стрельба , Лондон , полиция , пострадавшие
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