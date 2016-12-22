Генконсульство России прокомментировало задержание танкера в Южной Корее

В Генеральном консульстве России в Пусане прокомментировали РБК задержание российского танкера «Палладий» в южнокорейском порту.

«В пятницу Генконсульство получило информацию из пусанского отделения Международной организации транспортных рабочих (ITF) об обращении 26 июня в их адрес семи членов экипажа указанного судна с просьбой оказать содействие в разрешении трудового спора с судовладельцем (задержка заработной платы от трех до пяти месяцев)», — рассказали в ведомстве, уточнив, что остальные десять членов экипажа жалоб не высказывали.

В Генеральном консульстве отметили, что 27 июня представители ITF посетили судно для переговоров с капитаном, однако соглашения сторонам достичь не удалось, и на следующий день местные власти наложили на танкер арест.

По словам судовладельца, зарплата задержалась лишь на месяц и экипаж получит выплаты от ООО «ДальТранс» на следующей неделе. Капитан «Палладия» сообщил, что на борту имеется достаточно продовольствия, запаса воды и топлива, а также проходит плановый ремонт.

Консульские сотрудники в ближайшее время посетят танкер вместе с представителями ITF, чтобы урегулировать ситуацию.

Об инциденте в южнокорейском порту Пусан стало известно утром 29 июня. Сообщалось, что зарплата не выплачивалась морякам в течение пяти месяцев и общий долг работодателя экипажу судна составляет около 250 тыс. руб.

Ранее, 13 июня, застрявшие в японском порту Вакканай российские и украинские моряки обратились в Генконсульство с просьбой о репатриации. По словам моряков, им полгода не выплачивали зарплату, а продовольствие и топливо поставляют с перебоями.