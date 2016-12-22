Президент Молдавии предложил России отменить пошлины на 5–6 групп товаров

Президент Молдавии Игорь Додон предложил России отменить пошлины на импорт на пять-шесть групп товаров, которые наиболее востребованы среди потребителей. Об этом он заявил ТАСС во время посещения Омской области.

«Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на пять-шесть групп, к которым у нас наибольший интерес, — это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, — объем экспорта [из Молдавии в Россию] вырастет в несколько раз», — заявил Додон.

Он добавил, что Молдавия начала открывать для большинства своих предприятий российский рынок. Основной целью он назвал снятие ограничений, введенных Россией в 2014 году, когда Молдавия подписала соглашение о свободной зоне торговли с ЕС. Тогда Москва ввела пошлины на мясо, овощи, фрукты, зерновые, сахар, солодовое пиво и виноградное вино.

В 2016 году стало известно, что Россия подготовила план восстановления торговых отношений с Кишиневом. В документе были требования «безусловного выполнения» Кишиневом Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, а также выполнения соглашений о сертификации, метрологической аттестации, стандартизации и ветеринарии. Более того, Москва попросила Кишинев устранить ограничения на импорт российского сахара.