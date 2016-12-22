Турчак назвал «не вопросом для дискуссий» сохранение госпенсий

Партия «Единая Россия» выступает за сохранение государственных пенсий и считает их рост одной из своих основных задач, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании руководителей и генерального совета партии, передает корреспондент РБК.

«Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для дискуссии. Это обязанность государства, которая гарантирована Конституцией Российской Федерации. А рост размеров пенсий должен стать одной из ключевых, магистральных, контрольных задач нашей партии», — сказал он.​

По его словам, в «Единой России» понимают, что тема пенсионной реформы важна для граждан, а также ее чувствительность «для каждого, без исключения». Турчак подчеркнул, что в партии понимают ответственность перед старшим поколением.

В середине августа спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что, возможно, государственные пенсии в России могут отменить. По его словам, причиной стал дефицит в пенсионной системе, который закрывается за счет бюджетных средств.

«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — добавил он.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 16 июня, через месяц с небольшим его приняли в первом чтении. Изменения предполагают повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, реформа необходима из-за «негативных демографических трендов», влияющих на пенсионную систему. К их числу он отнес сокращение числа работающих граждан и увеличение количества пенсионеров.