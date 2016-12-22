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При обыске у замглавы РКК «Энергия» обнаружили 500 тыс. меченых рублей
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При обыске у замглавы РКК «Энергия» обнаружили 500 тыс. меченых рублей
Общество, 13:46
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При обыске у замглавы РКК «Энергия» обнаружили 500 тыс. меченых рублей

В ходе обыска у заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова следователи обнаружили и изъяли меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, сообщили РБК в Следственном комитете России.

Обыски проходили в том числе по месту работы Белобородова. Найденные купюры ранее были переданы подчиненному замгендиректора РКК «Энергия» в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления «П» ФСБ России. В общей сложности у подозреваемого изъято порядка 500 тыс. руб., €28 тыс., а также доллары США.

В ведомстве рассказали, что позднее 20 августа следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Белобородова и двух его подчиненных меры пресечения.

Накануне следователи ​провели обыски в РКК «Энергия», допросили ее сотрудников и выявили подозреваемых в получении взяток. Все подозреваемые дали признательные показания. Впоследствии СКР задержал замгендиректора корпорации Белобородова и двух его подчиненных. Им предъявили обвинения в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги: Следственный комитет России , «Роскосмос» , РКК «Энергия»
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