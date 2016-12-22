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По делу о взятках в РКК «Энергия» задержали замглавы корпорации
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По делу о взятках в РКК «Энергия» задержали замглавы корпорации
Политика, 13:19
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По делу о взятках в РКК «Энергия» задержали замглавы корпорации
Обвинение в покушении на мошенничество следователи предъявили замгендиректора структуры «Роскосмоса» Алексею Белобородову и двум его подчиненным. Меру пресечения суд назначит им в понедельник, 20 августа
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет задержал заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» (занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс») Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Всем троим предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется при содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России.

Мера пресечения в отношении задержанных будет избрана в понедельник, 20 августа, в ходе заседания суда.

СКР нашел подозреваемых в получении взяток в структуре «Роскосмоса»
Политика

Ранее в «Роскосмосе» отметили, что все задержанные дают признательные показания. О задержаниях проинформирован гендиректор космической корпорации Дмитрий Рогозин. Он поручил оказывать максимальное содействие правоохранителям по этому делу.

В июне Счетная палата раскрыла статистику нарушений в российских структурах и объявила о том, что сумма выявленных финансовых нарушений составляет 1,865 трлн руб. Как уточнил тогда глава ведомства Алексей Кудрин, 40% всех нарушений (760 млрд руб.) приходится на «Роскосмос». После этого Рогозин обратился в Счетную палату с требованием провести дополнительные проверки в ракетно-космической отрасли.

После перехода в «Роскосмос» Рогозин провел кадровые изменения в структурах корпорации. Так, в начале июля в отставку подал гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Руководство сменилось также в управляющем космодромами ЦЭНКИ, АО «ГЛОНАСС» и ​НПО имени Лавочкина.​

Авторы: Анна Трунина, Валерий Романов.
Теги: РКК Энергия , «Роскосмос» , взятки , мошенничество , Следственный Комитет РФ
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СКР нашел подозреваемых в получении взяток в структуре «Роскосмоса» Политика
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