По делу о взятках в РКК «Энергия» задержали замглавы корпорации

Следственный комитет задержал заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» (занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс») Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Всем троим предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется при содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России.
Мера пресечения в отношении задержанных будет избрана в понедельник, 20 августа, в ходе заседания суда.
Ранее в «Роскосмосе» отметили, что все задержанные дают признательные показания. О задержаниях проинформирован гендиректор космической корпорации Дмитрий Рогозин. Он поручил оказывать максимальное содействие правоохранителям по этому делу.
В июне Счетная палата раскрыла статистику нарушений в российских структурах и объявила о том, что сумма выявленных финансовых нарушений составляет 1,865 трлн руб. Как уточнил тогда глава ведомства Алексей Кудрин, 40% всех нарушений (760 млрд руб.) приходится на «Роскосмос». После этого Рогозин обратился в Счетную палату с требованием провести дополнительные проверки в ракетно-космической отрасли.
После перехода в «Роскосмос» Рогозин провел кадровые изменения в структурах корпорации. Так, в начале июля в отставку подал гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Руководство сменилось также в управляющем космодромами ЦЭНКИ, АО «ГЛОНАСС» и НПО имени Лавочкина.