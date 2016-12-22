На Сахалине при обрушении крыши здания бывшего завода погиб человек
Общество, 10:29
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На Сахалине при обрушении крыши здания бывшего завода погиб человек
На Сахалине обрушилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода, под завалами оказались люди. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимира Ахметшина.
По его словам, один человек погиб, пятеро доставлены в местную больницу. Ахметшин добавил, что под завалами могут находиться еще двое рабочих.
На месте происшествия работают следователи, полиция оцепили территорию.
В конце апреля в Рыбинске Ярославской области обрушилась крыша магазина «Дикси». В результате происшествия пострадали два человека. В начале того же месяца обрушились перекрытия в магазине «Магнит» в Кургане. Посетители были эвакуированы, магазин закрыли.