Рыбка и Лесли рассказали в суде в Таиланде аргументы защиты

На заседании суда в таиландском городе Паттайя гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли) подтвердили свой отказ признать себя виновными в организации оказания услуг сексуального характера. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также они рассказали в суде об основных аргументах своей защиты.

«Я буду доказывать, что наш тренинг был просто тренингом, что он не нарушал закон, и что намерения нарушить таиландское законодательство у нас не было», — заявил Кириллов. Еще шесть фигурантов дела также отказались признать себя виновными. При этом они совместно с Рыбкой заявили, что были лишь слушателями и участниками тренинга, но не организаторами. Следующее заседание суда пройдет 27 августа.

В июле Лесли и Рыбка, а также другие шесть фигурантов не признали себя виновными. Рыбку и Лесли задержали в Таиланде в феврале по подозрению в проведении незаконного секс-тренинга. Тогда же они попросили политическое убежище в США. В письме о просьбе убежища Лесли заявлял, что у них имеется важная для Соединенных Штатов информация. Однако впоследствии Рыбка отказалась предоставлять США имеющиеся у нее данные о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году.