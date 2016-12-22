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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после землетрясения
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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после землетрясения
Общество, 14:22
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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Виодо в связи с разрушительным землетрясением, унесшим жизни 91 человека. Об этом говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями», — приводятся слова Путина.

Он также попросил Виодо передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Последствия землетрясения в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Землетрясение произошло на острове Ломбок в воскресенье, 5 августа. Его магнитуда составила 7,0. Первоначально жертвами стали 32 человека, однако впоследствии их число увеличилось до 91. По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, число жертв может возрасти, так как в результате обрушились и были повреждены​ тысячи зданий. При этом толчки доходили до острова Бали, где также погибли два человека.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщил РБК, что в результате землетрясения россияне не пострадали. При этом на островах Ломбок и Бали находятся 6 тыс. граждан России.

Теги: Владимир Путин , Индонезия , соболезнования
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