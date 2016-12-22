На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело

Спасатели во время ликвидации последствий обрушения крыши бывшего бумажного завода в сахалинском Поронайске обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв обрушения возросло до двух. Об этом «Интерфакс» заявил глава ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.
«Обнаружено тело одного из двух пропавших. Тело остается под завалами. Сейчас решается вопрос — как его оттуда достать», — заявил он.
В свою очередь глава городского округа Александр Радомский сообщил ТАСС, что тело еще одного погибшего обнаружили под большой плитой. «Признаков жизни нет», — добавил он.
Обрушение крыши бывшего бумажного завода в Поронайске произошло 19 августа. После происшествия Владимир Ахметшин заявил, что в результате инцидента один человек погиб, пятеро были доставлены в местную больницу. Он отметил, что под завалами могут находиться еще двое рабочих.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).