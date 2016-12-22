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На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело
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На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело
Общество, 05:58
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На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело

Спасатели во время ликвидации последствий обрушения крыши бывшего бумажного завода в сахалинском Поронайске обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв обрушения возросло до двух. Об этом «Интерфакс» заявил глава ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

«Обнаружено тело одного из двух пропавших. Тело остается под завалами. Сейчас решается вопрос — как его оттуда достать», — заявил он.

В свою очередь глава городского округа Александр Радомский сообщил ТАСС, что тело еще одного погибшего обнаружили под большой плитой. «Признаков жизни нет», — добавил он.

На Сахалине при обрушении крыши здания бывшего завода погиб человек
Общество

Обрушение крыши бывшего бумажного завода в Поронайске произошло 19 августа. После происшествия Владимир Ахметшин заявил, что в результате инцидента один человек погиб, пятеро были доставлены в местную больницу. Он отметил, что под завалами могут находиться еще двое рабочих.

​По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

Теги: Сахалин , обрушение крыши , погибший
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