Тело подростка обнаружили на крыше следовавшей в Москву электрички

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела подростка на крыше электрички на железнодорожной станции «Лось» в Москве, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
По ее словам, труп подростка был обнаружен 19 августа в 17.30 мск на крыше электрички, следовавшей по маршруту Фрязино — Москва, на станции «Лось». Марковская уточнила, что тело несовершеннолетнего было найдено с признаками электротравмы. Его личность устанавливается.
По данным следствия, погибший был зацепером и катался на крыше электрички. СК начало доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
В конце июня Московская межрегиональная транспортная прокуратура назвала наиболее травмоопасные железнодорожные перегоны Московского региона. Ими оказались перегоны Люберцы — Быково, Лосиноостровская — Мытищи, Москва Бутырская — Бескудниково.