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Названы самые травмоопасные железнодорожные перегоны Московского региона
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Названы самые травмоопасные железнодорожные перегоны Московского региона
Общество, 19:54
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Названы самые травмоопасные железнодорожные перегоны Московского региона

Наиболее травмоопасными железнодорожными перегонами Московского региона являются Люберцы — Быково, Лосиноостровская — Мытищи, Москва Бутырская — Бескудниково. Об этом говорится в сообщении на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Заявление было сделано на заседании межведомственной рабочей группы по профилактике непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте. На ней присутствовали представители СКР, управления на транспорте МВД России, РЖД, МКЖД и ЦППК.

«В рамках совещания рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся разъяснения гражданам правил поведения на железнодорожном транспорте, пресечения деятельности интернет-сайтов и групп в социальных сетях, пропагандирующих экстремальные увлечения («зацепинг», «руфрайдинг»)», — указывается в сообщении. Также обсуждалось техническое состояние объектов транспортной инфраструктуры, обустройство переходов и переездов через пути.

В мае суд Челябинска признал незаконными данные, опубликованные в группах «зацеперов» и «руферов» в интернете. В прокуратуре Калининского района Челябинска указывали, что в сообществах пропагандируются опасные способы передвижения на транспорте — с внешней стороны поездов и трамваев, на подножках и фарах. Отмечалось, что «руферы» размещают в интернете информацию о доступе на крыши домов и заброшенных объектов, что может привести к травмированию граждан, в том числе с летальным исходом.

Теги: станции , МЖД , поезда
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