СМИ сообщили о состоянии единственной выжившей в авиакатастрофе на Кубе

Состояние единственной выжившей при крушении самолета Boeing 737-200 мексиканской компании Global Air в Гаване, которое произошло в середине мая, улучшилось. Об этом сообщает газета Juventud Rebelde.
Издание отмечает, что 19-летнюю Майлен Диас Алмагер после трехмесячного пребывания в палате интенсивной терапии клиники Calixto García перевели в гаванскую больницу Hermanos Ameijeiras. Там она будет проходить курс реабилитации.
По словам врачей, состояние Алмагер уже не оценивается как критическое, однако некоторое время назад они ампутировали ей левую ногу ниже колена.
18 мая после вылета из международного аэропорта Гаваны лайнер Boeing 737-200, направлявшийся в город Ольгин на востоке Кубы, потерпел крушение. На его борту находились 113 человек. Трем женщинам удалось выжить, однако 22 мая умерла 23-летняя Греттель Ландров, а 25 мая скончалась 40-летняя Эмили Санчес. Таким образом, Майлен Диас Алмагер осталась единственной выжившей в авиакатастрофе.