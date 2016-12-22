В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе

Генеральный директор мексиканской компании Global Air Мануэль Родригес Кампо заявил, что причиной крушения 18 мая самолета Boeing 737-200 в Гаване стал человеческий фактор. Его слова приводит портал Financiero.



Родригес отметил, что этот вывод был сделан на основе данных, полученных из бортовых самописцев, а также после реконструкции полета борта на авиасимуляторе, чтобы воспроизвести маневры экипажа во время инцидента.



«Данные показали, что пилоты подняли самолет в очень крутой угол подъема и создали недостаточную подъемную силу, что стало причиной крушения воздушного судна», — говорится в его заявлении. Родригес сказал, что Global Air взяла на себя обязательства перед семьями жертв крушения и способствовав выяснению его причин.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Global Air Mexico вылетел из международного аэропорта Гаваны в город Ольгин на востоке Кубы. Он упал вскоре после взлета. На его борту находились 113 человек. Все они погибли. Среди жертв крушения были пятеро детей. В Global Air сообщили, что перед падением борт совершил «странный маневр».