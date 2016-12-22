Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан не смог сохранять дистанцию между политикой и разведкой. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC на программе This Week.



«Сотрудники разведки, которые ушли из правительства, должны сохранять границу между разведкой и политикой. Я не думаю, что Бреннан не следовал этому принципу, и он использовал секретную информацию, и это можно установить. И я полагаю, это серьезная проблема», — сказал Болтон.



Ведущая задала вопрос, использовал ли Бреннан «политизированные разведданные», чтобы выступать с критикой в отношении американского лидера Дональда Трампа.

«Нет, — сказал Болтон. — Но я думаю, что есть некая черта, которую возможно пересечь». Советник Трампа отметил, что Бреннан и другие представители администрации бывшего президента Барака Обамы использовали разведку в политических целях. «Я думаю, что это тоже очень опасно», — заметил советник Трампа.



Бреннан занимал пост главы ЦРУ с 2014 по 2017 год. После того как он ушел в отставку, то стал выступать публично с критикой в адрес Трампа. В среду, 15 августа, сообщалось, что американский лидер запретил доступ бывшему главе ЦРУ к секретным документам, потому что он использовал их против его администрации. По мнению Трампа, Бреннан «сеял вокруг хаос».



Комментируя такое решение американского лидера, Бреннан сказал, что решение Трампа является давлением на свободу слова и «наказанием его критиков». «Я не успокоюсь», — заявил экс-глава ЦРУ.