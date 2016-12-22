ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,20 66,77 EUR Нал. 77,99 76,26 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6349,90 +0,00 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки
Лента новостей
Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 20:53, РБК и Сбербанк Pussy Riot сообщила о получении премии Herald Angels за свой спектакль 20:45, Общество Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки 19:56, Политика Ужин после свадьбы: зачем Владимир Путин летал к Ангеле Меркель 19:48, Политика Sky News рассказал о росте продаж кнопочных телефонов без доступа к Сети 19:42, Технологии и медиа Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 19:33, РБК и Сбербанк Около Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2 19:30, Общество В Палестине получат удерживаемые Израилем восемь лет почтовые отправления 19:13, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Урал». Онлайн 19:00, Спорт «Локомотив» одержал первую победу в чемпионате России по футболу 18:50, Спорт В Египте установили возраст и пол похороненных в черном саркофаге людей 18:43, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:34, РБК и Microsoft В США назвали еще три планирующие вмешаться в промежуточные выборы страны 18:29, Политика Подозреваемого в мошенничестве главу дагестанского ФОМС арестовали 18:09, Общество Экс-теннисисту из Австралии вынесли приговор за продажу наркотиков 17:54, Общество Футболист «Манчестер Сити» оформил девятый хет-трик в чемпионате Англии 17:42, Спорт Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 17:40, Партнерский материал В ОАК рассказали об импортозамещении украинских деталей в Ту-95МС 17:23, Политика ОАК назвала сроки подписания контракта на поставку Минобороны новых Су-57 17:07, Общество Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 16:50, Партнерский материал На Сахалине возбудили дело после обрушения стены бывшего завода 16:45, Общество NYT сообщила о смене Трампом выбранной Меланией мебели в Белом доме 16:23, Общество Мужчина устроил стрельбу на набережной в Петербурге 16:18, Общество Второй за сутки автобус по пути из Украины в Польшу попал в ДТП 15:52, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 15:48, РБК и Сбербанк В Кремле сообщили об отсутствии у Путина планов посетить свадьбу Шрёдера 15:45, Политика Иран обвинил США в создании группы действий для свержения власти в стране 15:24, Политика Во Франции при наезде машины на толпу около клуба пострадали семь человек 15:20, Общество
Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки
Политика, 19:56
0
Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан не смог сохранять дистанцию между политикой и разведкой. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC на программе This Week.

«Сотрудники разведки, которые ушли из правительства, должны сохранять границу между разведкой и политикой. Я не думаю, что Бреннан не следовал этому принципу, и он использовал секретную информацию, и это можно установить. И я полагаю, это серьезная проблема», — сказал Болтон.

Ведущая задала вопрос, использовал ли Бреннан «политизированные разведданные», чтобы выступать с критикой в отношении американского лидера Дональда Трампа.

«Нет, — сказал Болтон. — Но я думаю, что есть некая черта, которую возможно пересечь». Советник Трампа отметил, что Бреннан и другие представители администрации бывшего президента Барака Обамы использовали разведку в политических целях. «Я думаю, что это тоже очень опасно», — заметил советник Трампа.

Бреннан занимал пост главы ЦРУ с 2014 по 2017 год. После того как он ушел в отставку, то стал выступать публично с критикой в адрес Трампа. В среду, 15 августа, сообщалось, что американский лидер запретил доступ бывшему главе ЦРУ к секретным документам, потому что он использовал их против его администрации. По мнению Трампа, Бреннан «сеял вокруг хаос».

Комментируя такое решение американского лидера, Бреннан сказал, что решение Трампа является давлением на свободу слова и «наказанием его критиков». «Я не успокоюсь», — заявил экс-глава ЦРУ.

Теги: Дональд Трамп , ЦРУ , Разведка
Главное
В США назвали еще три планирующие вмешаться в промежуточные выборы страны Политика
Материалы по теме
Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ Политика
Foreign Policy узнал о передаче Пекином Москве данных о системе связи ЦРУ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter