Экс-глава ЦРУ объяснил отзыв доступа к секретным файлам местью Трампа

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что решение президента США Дональда Трампа об отзыве у него допуска к секретным документам является давлением на свободу слова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это действие является частью более широких усилий мистера Трампа по пресечению свободы слова и наказанию критиков. Оно должно серьезно беспокоить всех американцев, в том числе специалистов по разведке», — считает Бреннан. Он добавил, что его принципы стоят «гораздо больше» допусков к секретным файлам. «Я не успокоюсь», — заключил экс-глава ЦРУ.

В разговоре с телеканалом NBC он отметил, что во время работы в ЦРУ видел подобное поведение у тиранов, деспотов и автократов в других странах. «Я никогда не думал, что увижу такое в США», — сказал Бреннан. По словам экс-главы ЦРУ, решение Трампа отозвать доступ к информации, не заставит его «уйти и затихнуть». Бреннан подчеркнул, что считает это решение президента США ответом на критику в адрес Трампа и его администрации.

Источник NBC сообщил, что главу нацразведки США Дэниела Коутса не предупредили о лишении Бреннана доступа к секретным файлам.

Ранее Трамп отозвал допуск к секретным файлам у бывшего директора ЦРУ. По словам президента США, Бреннан пользовался доступом чтобы «сеять хаос» вокруг администрации Трампа. Кроме того, Трамп считает, что экс-глава ЦРУ пользуется секретными данными в ходе выступлений на телевидении.

Бреннан стал главой ЦРУ в 2013 году и оставался на этом посту до 2017-го. После ухода в отставку он стал появляться на NBC и MSNBC в качестве эксперта. Он регулярно выступает с критикой в адрес Трампа в Twitter.