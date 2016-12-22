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В Москве 20 августа объявлен желтый уровень погодной опасности
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В Москве 20 августа объявлен желтый уровень погодной опасности
Общество, 15:04
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В Москве 20 августа объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и области на 20 августа объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с высокой пожароопасностью. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и области будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с.

Воздух прогреется до 22–24 градусов.

В конце июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что август будет «неоднородным месяцем». По его словам, теплые дни будут и в августе, и в сентябре.

10 августа в Москве был зафиксирован рекорд атмосферного давления для этого дня. На станции ВДНХ давление достигло 1009,9 гектопаскаля (757,49 мм ртутного столба).

Теги: Погода , Гидрометцентр
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