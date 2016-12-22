Синоптики рассказали про сроки «угасания лета» в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК допустил, что «угасание лета» начнется на следующей неделе.

«До пятницы, 3 августа, мы держимся на хорошем тепле — плюс 25–30 градусов в дневные часы, много солнца, никаких осадков. Это такая крайняя неделя, когда можно насладиться настоящим летом. А с наступлением выходных и далее возможны какие-то дождики, локальные грозы, температура будет плюс 22–27 градусов», — сказал Тишковец.

Он добавил, что на следующей неделе воздух прогреется до 20–23 градусов, что соответствует норме августа, однако ночью будет прохладно.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК отметил, что август будет «неоднородным» месяцем. «Еще ожидается возвращение к теплой погоде, когда температура будет плюс 25 градусов. Не стоит расстраиваться и считать, что лето уходит полностью, нет, будут еще теплые денечки не только в августе, но и в сентябре», — отметил он.

По словам Вильфанда, температура в первые дни августа поднимется до плюс 30 градусов и выше. «Очень жаркое начало августа, температура будет до плюс 30 градусов и может даже переваливать через эту отметку. Далее начнется понижение давления, к концу первой недели температура приблизится к своим обычным, нормальным значениям — плюс 23–24 градуса», — сказал он.

Днем ранее синоптики заявили, что в начале августа в Москву вернется 30-градусная жара. По их словам, такая температура будет держаться как минимум первые три дня нового месяца.