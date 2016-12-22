Синоптики зафиксировали рекорд атмосферного давления в Москве
Общество, 17:51
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Синоптики зафиксировали рекорд атмосферного давления в Москве
В Москве зафиксирован рекорд атмосферного давления для 10 августа. Об этом РБК сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодня погоду в столичном регионе определяет антициклон. Центр его располагается вблизи столичной области, поэтому сегодня утром в Москве на станции ВДНХ было зафиксировано давление в 1009,9 гектопаскаля (757,49 мм ртутного столба. — РБК)», — сказала она.
Синоптик добавила, что прежний рекорд фиксировался в прошлом году 10 августа и составлял 1009,6 гектопаскаля (757,26 мм рт. ст.).
В Москве 27 июня сообщалось о рекордном атмосферном давлении за последние 30 лет. Тогда показатели составили 1007,3 гПа (755,31 мм рт. ст.).